L' ora della sorellanza

Questa sera va in scena “L'ora della Sorellanza”, un atto unico scritto e diretto da Michele Diomede. Lo spettacolo si inserisce nel genere dark comedy e mescola situazioni drammatiche e scabrose con un tono leggero e brillante. La pièce vuole sorprendere il pubblico con un mix di umorismo e tensione, senza rinunciare a un tocco di satira.

L'ora della Sorellanza, atto unico scritto e diretto dal pubblicista e scrittore Michele Diomede, si iscrive al genere dark comedy, ovvero quel particolare modo di mettere in scena situazioni drammatiche eo scabrose badando ad ammantarle di un tono soft, brillante, a tratti persino scanzonato.

