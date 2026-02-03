Lookman saluta l’Atalanta Bergamo e i tifosi | Abbiamo scritto la storia insieme

Bergamo, 3 febbraio 2016 – Saluti da Madrid a Bergamo e al popolo atalantino. A demola Lookman, dopo aver firmato con l'Atletico, una volta diventato ex, ha inviato tramite i social il suo messaggio d'addio al nerazzurro che ha vestito per tre anni e mezzo, dal luglio 2022 a domenica, per 137 partite ufficiali, con 55 gol e 27 assist, con la vittoria dell'Europa League, un terzo, un quarto e un quinto posto, una finale di Coppa Italia raggiunta e la prima partecipazione alla finale di Supercoppa Europea e Italiana. "Abbiamo scritto la storia insieme" ha esordito l'attaccante anglo nigeriano. Spiegando: "Dopo quasi quattro anni, è giunto il momento di salutarvi.

