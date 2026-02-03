Lookman Paquetà e | i 10 colpi più costosi di gennaio Il Rennes incassa 100 mln Premier pigliatutto

La finestra di gennaio si chiude senza grandi colpi per la Serie A, che ha visto poche operazioni in entrata. La vera protagonista resta la Premier League, che ha portato a casa i trasferimenti più costosi. In cima alla lista ci sono Lookman e Paquetà, ma anche altri dieci acquisti hanno fatto registrare cifre da capogiro. Il Rennes ha incassato ben 100 milioni di euro, confermando ancora una volta il suo ruolo di grande protagonista in questa sessione di mercato.

Nella serata di oggi (alle 20 per la maggior parte dei campionati) si è concluso il calciomercato invernale, una sessione che non ha saputo regalare le grandi sorprese di altri anni, ma che ha comunque visto una serie di cessioni e acquisti di primo piano. Come al solito è la Premier a regnare sovrana, mentre in Serie A le cose sono andate in modo molto diverso, con un mercato privo di particolari guizzi, se non in uscita. Importante specificare che almeno fino al 6 febbraio il mercato non si potrà dire definitivamente chiuso, visto che in Turchia la sessione chiuderà alle 23:59 di quel giorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lookman, Paquetà e...: i 10 colpi più costosi di gennaio. Il Rennes incassa 100 mln, Premier pigliatutto

