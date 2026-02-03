Attilio Fontana non ha nascosto il suo sdegno. Durante una visita ufficiale, il governatore ha commentato le recenti aggressioni contro gli agenti di polizia, definendole “vigliaccheria”. Ha detto che non si può tollerare un comportamento del genere e ha ribadito la vicinanza alle forze dell’ordine. Le sue parole sono arrivate in un momento in cui il tema della sicurezza torna al centro del dibattito pubblico in Lombardia.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha condannato le aggressioni contro le forze dell’ordine con un forte messaggio ispirato alla Giornata della Memoria per i caduti in servizio. Nella cerimonia tenuta al Palazzo Pirelli, in occasione del “Giorno della Memoria per i Servitori della caduti nell’adempimento del dovere”, Fontana ha dichiarato: “Stare con le Forze dell’ordine è un dovere. Prendere a martellate un agente è vigliaccheria”. Il commento riguarda le recenti manifestazioni di piazza in cui agenti di polizia sono stati attaccati, in particolare a Torino e in altre aree d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - **Lombardia, Fontana: “Agire contro gli agenti è vigliaccheria, non si può”**

Approfondimenti su Lombardia Fontana

Durante un episodio al dormitorio comunale di Latina, una persona ha causato disordini, scagliandosi contro gli operatori e le forze dell'ordine.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lombardia Fontana

Argomenti discussi: Ice alle Olimpiadi, Piantedosi: Non opererà sul territorio. Fonti Usa: Investigatori a supporto; Agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina? Attilio Fontana: Faranno da scorta a Vance e Rubio. La smentita del Viminale; Agenti americani dell'Ice a Milano durante le Olimpiadi? Ecco cosa può succedere. Fontana: Proteggerebbero Vance e Rubio. Il Viminale: finora nessuna comunicazione.

Fontana: Stare con le Forze dell’ordine è un dovere. Prendere a martellate un agente è vigliaccheriaIn occasione della Giornata della Memoria per i caduti in servizio, il governatore lombardo Attilio Fontana lancia un messaggio durissimo contro le recenti aggressioni. «Nessun dubbio o crepa politica ... varesenews.it

Attilio Fontana contro Vannacci: È un’anomalia nella LegaIl governatore lombardo commenta le iniziative dell’esponente leghista: La diversità può arricchire, ma creare circoli e depositare un nuovo logo è fuori dal partito ... altarimini.it

Anche il presidente lombardo Attilio Fontana in piazza a Bormio: "A tutti i volontari il più sentito ringraziamento di Regione Lombardia". Le foto - facebook.com facebook

La Regione Lombardia precisa che "Il presidente Attilio Fontana non ha informazioni sulla presenza o meno di agenti dell'Ice durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Ogni altra interpretazione che attribuisca al presidente Fontana una conferma della presenza x.com