L' omaggio a Renato Zero di Icaro al teatro San Leonardo di Viterbo

Questa sera al teatro San Leonardo di Viterbo va in scena uno spettacolo dedicato a Renato Zero. L’evento si terrà venerdì 6 febbraio alle 21, con l’obiettivo di celebrare il cantautore romano attraverso musica e interpretazioni dal vivo. La sala si prepara ad accogliere gli spettatori per un omaggio che promette emozioni e ricordi legati a uno degli artisti più amati in Italia.

Al San Leonardo di Viterbo va in scena uno spettacolo che omaggia il mitico Renato Zero. L'appuntamento è fissato per venerdì 6 febbraio alle ore 21. A salire sul palco è Icaro, che da più di vent'anni omaggia l'artista. Il repertorio proposto spazia tra i brani che hanno fatto la storia del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Renato Zero

Sabato 10 gennaio alle ore 21, al teatro San Leonardo di Viterbo, si terrà un evento dedicato a Franco Battiato, intitolato “Perché sei un essere speciale”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Renato Zero

Argomenti discussi: Renato Zero, l'omaggio carico di dolore alle vittime di femminicidio nella prima tappa del tour: Basta VIDEO; L'OraZero Tour, Renato Zero: live è omaggio alla madre; Renato Zero apre il tour a Roma con un toccante omaggio alle vittime di femminicidio; Renato Zero, a Roma prima tappa del tour. Omaggio alle vittime di femminicidio.

Spettacolo omaggio a Renato Zero al Teatro San Leonardo con IcaroIcaro è considerato attualmente come il più fedele e rappresentativo omaggio nel panorama delle tribute band ispirate ai live del grande Renato Zero, ben lontano dalle solite imitazioni che spesso si ... newtuscia.it

Ieri sera al Teatro Politeama l’omaggio a Renato CarosoneRicordare Renato Carosone significa vederlo seduto a un pianoforte, con le sue energiche esibizioni, coinvolgenti e uniche, per cui anche se si sceglie di ... catanzaroinforma.it

L’importanza di un gesto e dell’essere capiti dalla propria famiglia, perché la cattiveria non è mai passata di moda. Renato Zero è passato dal BSMT ed è stato un dono immenso. Episodio completo qui: https://youtu.be/t62SmEeT5fYsi=j_dSQZmFK7D7 - facebook.com facebook

Nel nome di Pasolini. Renato Zero (ri)conquista la sua vecchia Roma x.com