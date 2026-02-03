L' Olimpico di Roma torna a ospitare il torneo Sei Nazioni di rugby

L’Olimpico di Roma riapre le porte al torneo Sei Nazioni di rugby. Questa mattina, gli organizzatori hanno confermato che il famoso stadio ospiterà due partite di questa edizione. È una buona notizia per gli appassionati italiani, che potranno vedere dal vivo le squadre più forti d’Europa. Sport e Salute ha espresso soddisfazione, sottolineando l’importanza di tornare ad accogliere il pubblico in uno degli impianti più iconici del paese.

AGI - "Siamo contenti, come Sport e Salute, di ospitare due partite del Sei Nazioni anche quest'anno. L'Olimpico si conferma quello che vorremmo fosse: lo stadio innanzitutto delle Nazionali, un impianto polivalente, nel quale ospitiamo rugby, calcio, tennis e atletica leggera ai massimi livelli". Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Sei Nazioni 2026 di rugby. "Il Sei Nazioni è il torneo più sentito dell'anno. Porteremo il rugby all'Olimpico, ma anche in tutte le case degli italiani grazie alla diretta televisiva. 🔗 Leggi su Agi.it

