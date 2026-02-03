L’odissea di Alfredo 86 anni | Multa con il Qr Code Non ho smartphone pagarla è un incubo

Alfredo, un uomo di 86 anni, si trova nel mezzo di una vera odissea. Ha ricevuto una multa con il QR Code, ma lui non possiede uno smartphone e non sa come gestire la situazione. Per lui, pagare è diventato un incubo, tra telefonate, tentativi di capire come usare i portali online e la paura di commettere errori. La tecnologia, che dovrebbe semplificare, crea invece problemi a chi non è abituato a usarla.

Prato, 3 febbraio 2025 – La tecnologia ha migliorato la nostra vita, non c’è dubbio, ma per coloro che non hanno smartphone e particolare dimestichezza con i portali e le stampanti, oggi ricevere una raccomandata diventa un incubo. Non solo: chi non ha figli o nipoti in casa deve per forza chiedere aiuto a qualcuno. Il signor Alfredo Lutzu, di Prato, ha 86 anni e possiede un cellulare ‘vecchio stile’, no smartphone, ed ha ricevuto una busta verde dal Comune di Campi Bisenzio. La multa e il Qr code scaricabile con l’App IO. Alfredo Lutzu ha capito subito che era una multa ed era già preparato a pagarla ma la sorpresa è stata quando ha aperto questa busta: "All’interno – racconta – c’era solo un foglio con le istruzioni per scaricare il verbale attraverso un QR code scaricabile con l’App IO. 🔗 Leggi su Lanazione.it

