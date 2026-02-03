Alfredo, un uomo di 86 anni, si trova nel mezzo di una vera odissea. Ha ricevuto una multa con il QR Code, ma lui non possiede uno smartphone e non sa come gestire la situazione. Per lui, pagare è diventato un incubo, tra telefonate, tentativi di capire come usare i portali online e la paura di commettere errori. La tecnologia, che dovrebbe semplificare, crea invece problemi a chi non è abituato a usarla.

Prato, 3 febbraio 2025 – La tecnologia ha migliorato la nostra vita, non c’è dubbio, ma per coloro che non hanno smartphone e particolare dimestichezza con i portali e le stampanti, oggi ricevere una raccomandata diventa un incubo. Non solo: chi non ha figli o nipoti in casa deve per forza chiedere aiuto a qualcuno. Il signor Alfredo Lutzu, di Prato, ha 86 anni e possiede un cellulare ‘vecchio stile’, no smartphone, ed ha ricevuto una busta verde dal Comune di Campi Bisenzio. La multa e il Qr code scaricabile con l’App IO. Alfredo Lutzu ha capito subito che era una multa ed era già preparato a pagarla ma la sorpresa è stata quando ha aperto questa busta: "All’interno – racconta – c’era solo un foglio con le istruzioni per scaricare il verbale attraverso un QR code scaricabile con l’App IO. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’odissea di Alfredo, 86 anni: “Multa con il Qr Code. Non ho smartphone, pagarla è un incubo”

Approfondimenti su Alfredo Prato

Questa mattina è stato presentato il programma del Carnevale di Muggia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Alfredo Prato

Argomenti discussi: L’odissea di Alfredo, 86 anni: Multa con il Qr Code. Non ho smartphone, pagarla è un incubo; Le Fettuccine Alfredo compiono 117 anni: festa nello storico ristorante di Roma; Pesaro, Alfredo Venturi in Italia tra due settimane. La famiglia: Commossi dall’aiuto; Capua, l'ex sindaco Antropoli in tribunale: Mai avuti contatti con il clan.

L’odissea di Alfredo, 86 anni: Multa con il Qr Code. Non ho smartphone, pagarla è un incuboIl signor Alfredo Lutzu, di Prato, è stato multato a Campi Bisenzio, dove è attivo il servizio di notifiche digitali. Con i vecchi cellulari non è possibile scaricare il verbale. È necessario andare ... lanazione.it

METRO B: STOP PARZIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DELL’ARMAMENTO Comincia da stasera un lungo ciclo di manutenzioni, in attesa della sostituzione dell’armamento. I dettagli https://www.odisseaquotidi - facebook.com facebook