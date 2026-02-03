Lodi sempre più verde | due microforeste con 900 nuove piante in città

Lodi aggiunge verde in città con due nuove microforeste. Sono state piantate 900 piante tra alberi e arbusti, puntando a migliorare l’aria e ridurre le temperature estive. L’amministrazione ha deciso di intervenire in modo concreto per rendere il centro più vivibile e più naturale. I lavori sono già in corso e i cittadini aspettano con interesse i primi risultati.

Lodi, 3 febbraio 2026 – Due nuove microforeste urbane per migliorare la qualità dell’aria e mitigare le isole di calore urbano. Previsti dal piano di piantumazione promosso dal Comune di Lodi, con il contributo della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, gli interventi hanno interessato le aree di via Pace da Lodi e via Paolo Borsellino, dove sono stati realizzati nuovi spazi verdi secondo un modello di forestazione urbana accelerata ispirato al metodo sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki. Il principio è quello della messa a dimora ad alta densità di specie autoctone selezionate in base alle caratteristiche ecologiche locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi sempre più verde: due microforeste con 900 nuove piante in città Approfondimenti su Lodi Microforeste Palazzo Vecchio rilancia il progetto "Dona un albero": 200 nuove piante disponibili per arricchire il patrimonio verde della città Verde pubblico e sicurezza in città. Sotto la lente la metà delle piante In città, il tema del verde pubblico torna al centro dell’attenzione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lodi Microforeste Argomenti discussi: Terzo ponte a Lodi, si riapre il dibattito; Rissa nel cuore della notte a Lodi: botte da orbi in mezzo alla strada, tre giovani finiscono in ospedale; Seconda, Lodi: La sintesi della 18° giornata di campionato - Lombardia - Lodi; Napoli, lo scopritore di Vergara si emoziona al Maradona: le lacrime e l'orgoglio di Salvatore Lodi. Lodi sempre più meta dei milanesi, l’agente immobiliare: Una villetta costa come un bilocale a MilanoLodi è davvero la nuova meta di chi lavora a Milano, ma non può (più) permettersi di viverci? Fanpage.it l’ha chiesto a Federico Filoni, agente immobiliare su Lodi e Milano. Leggi le notizie in tempo ... fanpage.it Lodi, va al pronto soccorso con un dolore al ginocchio e viene dimesso: Lorenzo Malaraggia morto dopo 48 ore, aperta un'inchiestaIl 54enne, padre di un bambino di dieci anni, era già stato rimandato a casa dal suo medico, una prima volta da Lodi e un'altra da Piacenza. Al terzo ricovero lasciato per ore senza visita ... milano.corriere.it Investimento da 15 milioni. Fotovoltaici a Lodi e verde a MInd - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.