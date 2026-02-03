Lo smartphone che cattura anche il movimento dell’acqua | la prova in montagna di Vivo X300 Pro

Vivo ha presentato in Italia il suo nuovo smartphone, X300 Pro, che si distingue per la capacità di catturare anche il fluidissimo movimento dell’acqua. Durante una prova in montagna, il dispositivo ha mostrato di poter scattare foto nitide e dettagliate, anche in condizioni di luce variabile. È uno dei modelli più avanzati tra gli smartphone di fascia alta, pensato per chi ama la fotografia e le immagini di qualità.

Vivo ha lanciato in Italia uno smartphone dedicato alle immagini. Vivo X300 Pro ha uno dei comparti fotografici più sofisticati nella categoria top di gamma. Qui trovate gli scatti registrati durante la nostra prova.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Vivo X300 Pro

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vivo X300 Pro

Argomenti discussi: Lo Xiaomi Redmi Note 15 Pro è lo smartphone più venduto su Amazon, ed è in sconto; Ho testato in aria con la fotocamera gli ultimi telefoni Samsung, Google e Honor: questo modello ha vinto di più; Amazon, smartphone Motorola a prezzo stracciato e sconti all'85%; I gesti utili per utilizzare iOS.

Lo Xiaomi Redmi Note 15 Pro è lo smartphone più venduto su Amazon, ed è in scontoSu Amazon è in offerta a poco meno di 320€ lo Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G da 512GB: è lo smartphone più venduto. hdblog.it

Ciao a tutti. Vorrei acquistare per la prima volta un android import, un vivo x300 o un find x9. Avrei problemi con Iliad - facebook.com facebook