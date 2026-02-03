Lo sapete come nascono le maschere di Carnevale della tradizione italiana? Alla scoperta di Arlecchino & co

Le maschere tradizionali del Carnevale italiano hanno origini antiche e radicate nella cultura popolare. Ogni personaggio, come Arlecchino, nasce da storie e leggende che si tramandano da generazioni. Questi costumi vivaci sfilano nelle piazze, portando allegria e colore, ma dietro ogni maschera c’è una storia fatta di tradizione e creatività.

Quando pensiamo al Carnevale italiano, ci vengono subito in mente personaggi colorati e vivaci che popolano piazze e teatri da secoli. Ma da dove nascono queste maschere? Perché ogni città ha i suoi personaggi tipici? La risposta affonda le radici in una tradizione teatrale antichissima: la Commedia dell'Arte. Tra il Cinquecento e il Seicento, in Italia nacque un genere teatrale rivoluzionario. Gli attori non seguivano copioni scritti parola per parola, ma improvvisavano basandosi su personaggi fissi chiamati "maschere". Ogni attore interpretava sempre lo stesso ruolo durante tutta la carriera: il servo furbo, il vecchio avaro, il soldato spaccone, la servetta intelligente.

