LIVE Olimpia Milano-Baskonia 99-78 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | l’EA7 scappa via a 5? dalla fine

Milano batte Baskonia 99-78 in una partita senza troppi fronzoli. L’EA7 prende subito il comando e non lascia spazio agli spagnoli, che cercano di riavvicinarsi nel finale senza riuscirci. La squadra di casa gestisce il vantaggio e conquista così la vittoria nella prima giornata di Eurolega.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 103-83 Uno su due per Spagnolo 103-82 Ancora Devin Booker! A quota 19 punti 101-82 Palla rubata e canestro di Frisch 101-80 Canestro di Radzevicius 101-78 Due su due ai liberi per LeDay e Milano scavalla quota 100 a poco meno di 5? dalla fine! 99-78 Canestro di Mannion e Milano che ora gestisce 97-78 Ancora Luwawu-Cabarrot, l’unico a tenere in qualche modo vivo il Baskonia 97-76 Canestro di Guduric 95-76 Sbagliato il libero aggiuntivo 95-76 Canestro di Luwawu-Cabarrot che subisce anche fallo 95-74 TRIPLAAAA DI PIPPOOOO RICCIIIII 92-74 Ennesimo rimbalzo offensivo e canestro di Luwawu-Cabarrot 92-72 A segno il libero aggiuntivo e Milano vola a +20 91-72 Canestro di Mannion che subisce anche fallo! 89-72 Canestro spettacolare di Shields 87-72 Uno su due ai liberi per Howard 87-71 TRIPLA DI SHIELDSSSSSSSS per iniziare l’ultimo quarto 84-71 Uno su due ai liberi per Flaccadori a chiudere il terzo quarto 83-71 Shields si mangia Diop e firma il +12 81-71 Due su tre ai liberi per Flaccadori che chiude il parziale degli spagnoli 79-71 Uno su due ai liberi di Luwawu-Cabarrot dopo l’ennesimo errore di Brooks in questo momento del match 79-70 Altra palla persa malamente e Baskonia che torna a -9 79-68 Canestro in contropiede di Simmons (ma c’era fallo su Brooks) e subito time-out Poeta 79-66 A segno il libero aggiuntivo 79-65 Canestro di Luwawu-Cabarrot che subisce anche fallo 79-63 TRIPLAAAAA DI FLACCAAAAAAADORIIII 76-63 TRIPLA DO BBOOOKS!!!! 73-63 Spavento per Milano, con LeDay che a gioco fermo si tuffa sui tabelloni pubblicitari e resta a terra, ma ora si rialza 73-63 TRIPLA DI BOOKERRRRR E +10 MILANO!!! 70-63 Omoruyi stende LeDay e poi segna senza problemi 70-61 Tripla di LeDay! 67-61 Segna il Baskonia con Luwawu-Cabarrot con l’ennesimo rimbalzo offensivo 67-59 A segno il libero aggiuntivo 66-59 Scatenata Milano e scatenato Booker che schiaccia e subisce fallo! 64-59 TRIPLAAAA DI LEDAYYYYYYY 61-59 Canestro di Shields, si lotta sempre punto a punto 59-59 Tripla di Howard e nuovo pareggio 59-56 Si sblocca l’Olimpia con la schiacciata di Booker 57-56 Nonostante l’ottima difesa non segna Milano in questo avvio di ripresa 57-56 Fermato il gioco per un infortunio a Diop che è rimasto a terra 57-56 Avvio di ripresa con due grandi difese di Milano, anche se Guduric sbaglia il tiro Primo tempo in grandissimo equilibrio, dove sono gli attacchi a farla da padrone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Baskonia 99-78, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 scappa via a 5? dalla fine

Approfondimenti su Olimpia Milano

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpia Milano

Argomenti discussi: LIVE Olimpia Milano-Baskonia, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Olimpia Milano-Baskonia: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV; Olimpia Milano-Baskonia oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming.

Olimpia Milano vs Baskonia: diretta fine 3Q 84-713Q 84-71 : è di Booker che schiaccia il primo canestro del 3°quarto poi tripla per il Baskonia. Shields che penetra nella difesa basca 61-59 dopo 2'44''. La tripla di LeDay ... pianetabasket.com

LIVE Olimpia Milano-Baskonia 70-61, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 alza la difesa e allungaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-68 Canestro in contropiede di Simmons (ma c'era fallo su Brooks) e subito time-out Poeta 79-66 A segno il ... oasport.it

OLIMPIA MILANO: SI FERMA ANCHE JOSH NEBO PER INFORTUNIO Il lungo statunitense a un nuovo stop per un problema al bicipite femorale sinistro. Dettagli: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/josh-nebo-ai-box-l-olimpia-milano-perde-il-lu - facebook.com facebook

Continua il volo dell'Under 17 Olimpia nei playoff. Avanza anche l'Under 15 Leggi qui il Recap olimpiamilano.com/continua-il-vo… #insieme #Olimpia x.com