LIVE Olimpia Milano-Baskonia 42-41 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | l’EA7 soffre Howard in questo primo tempo

L’Olimpia Milano fatica a trovare ritmo contro il Baskonia e si vede in vantaggio di un solo punto all’intervallo, 42-41. La partita resta aperta, con continui sorpassi e contro-sorpassi. Milano soffre soprattutto sotto le plance, dove gli ospiti trovano punti facili e rimbalzi offensivi. Booker si accende, mentre Howard si rende protagonista con alcune triple importanti. La sfida resta intensa e aperta fino all’ultimo quarto, con entrambe le squadre che cercano di mettere il piede sull’acceleratore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-56 Due su due ai liberi per Guduric a 5? dalla sirena 55-56 Canestro troppo semplice lasciato per Omoruyi 55-54 Segna Guduric a rimbalzo 53-54 A segno il libero aggiuntivo a 1? dall’intervallo 53-53 Canestro folle di Omoruyi, che inciampa, cade e subendo fallo butta la palla in aria e segna 53-51 Canestro troppo facile per Kurucs 53-49 TRIPLA DI ELLISSSSSS 50-49 Canestro di Simmons, salito in cattedra per il Baskonia 50-47 Due su due per Shavon Shields 48-47 Booker oggi scatenato! 46-47 Canestro di Forrest 46-45 Due su due ai liberi per Guduric 44-45 Canestro di Luwawu-Cabarrot 44-43 Altro gran canestro di LeDay 42-43 Due su due ai liberi per Simmons 42-41 Canestro inventato da LeDay 40-41 Due su due ai liberi per Simmons e sorpasso Baskonia 40-39 Tripla del solito Howard, ancora una volta troppo solo 40-36 Risponde Dunston a rimbalzo e tripla di Brooks! 37-36 Schiacciata di Diop ed ennesimo rimbalzo offensivo degli ospiti 37-34 Bel canestro di Brooks per tenere avanti Milano 35-34 Tripla di Howard 35-31 Canestro di Flaccadori 33-31 Uno su due ai liberi per Dunston 32-31 Primi punti del secondo quarto per Forrest 32-29 Canestro di Forrest che chiude un primo quarto con gli attacchi a dominare 32-27 Bellissimo canestro di Booker su assist di Mannion 30-27 Risponde Kurucs 30-24 TRIPLA DI BROOKSSSSS 27-24 Risponde il Baskonia con la tripla di Howard 27-21 Bellissimo canestro di Flaccadori! 25-21 Tecnico a Galbiati e libero per Brooks 24-21 Due punti facili per Kurucs 24-19 Stroppata di Booker!!! 24-19 Si sblocca anche Armoni Brooks 22-19 BOOKERRRRR DA TREEEEEEEE 19-19 Tripla di Luwawu-Cabarrot dimenticato dalla difesa milanese 19-16 Schiacciata di Booker! 17-16 TRIPLA DI SHIELDSSSSSSSSSSS 14-16 Canestro di Luwawu-Cabarrot 14-14 Schiacciata di Booker e pareggio! 12-14 Grande assist di Shields per Ellis! 10-14 Diop a segno e riallunga la squadra ospite 10-12 Reagisce Milano con Shields 7-12 Ancora Baskonia a segno con Kurucs 7-10 Tripla di Howard dopo l’ennesimo rimbalzo offensivo subito da Milano 7-7 Risponde Guduric e match in equilibrio 5-7 Canestro e libero per Howard 5-4 Tripla di LeDay! 2-4 Canestro del Baskonia con un tap-in 2-2 Risponde subito Quinn Ellis! 0-2 Dopo una serie di errori banali da entrambi i lati canestro spagnolo con Radzevicius 20:30 Si comincia! 20:28 Questo lo starting five scelto da Peppe Poeta per l’inizio del match: Ellis, Guduric, Shields, LeDay e Booker. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Baskonia 42-41, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 soffre Howard in questo primo tempo

Approfondimenti su Olimpia Milano

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpia Milano

Argomenti discussi: LIVE Olimpia Milano-Baskonia, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Olimpia Milano-Baskonia: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV; Continuità per 40 minuti: ecco cosa serve all’Olimpia contro Baskonia.

Olimpia Milano vs Baskonia: diretta 2Q 48-47 7' timeout2Q: Dunston 1/2 dai liberi apre il secondo parziale 33-31, poi Flaccadori e la tripla di Howard 35-34 dopo 2'30'' poi ancora Milano 37-34. Diop si fa valere nell'area ... pianetabasket.com

LIVE Olimpia Milano-Baskonia 42-41, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 soffre Howard in questo primo tempoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44-45 Canestro di Luwawu-Cabarrot 44-43 Altro gran canestro di LeDay 42-43 Due su due ai liberi per Simmons ... oasport.it

OLIMPIA MILANO: SI FERMA ANCHE JOSH NEBO PER INFORTUNIO Il lungo statunitense a un nuovo stop per un problema al bicipite femorale sinistro. Dettagli: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/josh-nebo-ai-box-l-olimpia-milano-perde-il-lu - facebook.com facebook

Continua il volo dell'Under 17 Olimpia nei playoff. Avanza anche l'Under 15 Leggi qui il Recap olimpiamilano.com/continua-il-vo… #insieme #Olimpia x.com