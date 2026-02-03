LIVE Olimpia Milano-Baskonia 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | pronti a partire al Palalido!

Questa sera il Palalido si riempie per la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Baskonia. Manca poco all’inizio, con i giocatori pronti a scendere in campo. Alle 20:30 si dà il via al match, dopo che alle 20:28 il coach Peppe Poeta ha annunciato l’11 di partenza: Ellis, Guduric, Shields, LeDay e Booker. La tensione cresce mentre i tifosi aspettano il fischio d’inizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Si comincia! 20:28 Questo lo starting five scelto da Peppe Poeta per l'inizio del match: Ellis, Guduric, Shields, LeDay e Booker. 20:25 Tra le statistiche che potrebbero essere decisive oggi va sottolineato come il Baskonia soffra tantissimo i match lontano dal pubblico amico. Dei nove successi arrivati sin qui, infatti, solo uno è stato conquistato in trasferta, a Istanbul contro l'Efes a metà gennaio. 20:20 Milano si presenta all'appuntamento priva di Ousmane Diop, Nate Sestina, Leandro Bolmaro e l'ormai ex Lorenzo Brown, mentre difficilmente vedrà il campo Stefano Tonut, per il quale il rientro più probabile sul parquet avverrà nel weekend.

