LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Marc Marquez svetta nel day-1 bene Bezzecchi e le Honda Bagnaia lavora sui long run

Marc Marquez prende subito il comando nel primo giorno di test a Sepang, portando avanti le Honda. Bezzecchi si piazza tra i migliori, mentre Bagnaia si concentra sui long run per raccogliere dati utili. Sul tracciato, anche Alex Marquez si fa notare, attualmente terzo in classifica con un distacco di meno di mezzo secondo. La giornata si prospetta intensa, con i piloti che spingono per trovare il miglior feeling con le nuove gomme e le nuove moto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:48 Sul tracciato Alex Marquez, attualmente terzo in graduatora (+0?469). Per Alex un pomeriggio malese non entusiasmante, dopo aver fatto fuochi e fiamme in mattinata. 10:47 Una prova di time-attack che Marc Marquez cercava in una prima giornata in cui sul piano della costanza di rendimento non ha brillato particolarmente. 10:46 Vedremo se ci saranno altre risposte da parte dei rivali in pista. 10:44 Fugati tutti i dubbi sulle condizioni fisiche di Marc Marquez, quindi, che ha voluto ribadire il concetto in chiusura di questo day-1 a Sepang. 10:42 Marc Marquez ha voluto dare un segnale e l’ha fatto alla sua maniera. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Sepang si sono aperti i test ufficiali della MotoGP.

La giornata di test a Sepang si accende con alcune novità.

