LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Jack Miller si prende la vetta Bezzecchi 5° Bagnaia migliora ed è 7°

Jack Miller ha conquistato la vetta nella prima giornata di test a Sepang. Il pilota australiano si è dimostrato il più veloce, lasciando gli avversari a distanza. Bezzecchi si piazza in quinta posizione, mentre Bagnaia migliora e si sistema in settima posizione. Nelle immagini del box KTM Tech3, Enea Bastianini e Maverick Vinales cercano di risollevare le sorti di una stagione difficile nel 2025. La giornata prosegue con molte novità e tanto lavoro in vista delle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.51 Le prime immagini del box KTM Tech3 con Enea Bastianini e Maverick Vinales a caccia di una riscossa dopo un pessimo 2025. Good morning Sepang! Guess who's back?! pic.twitter.comrAgnarXcIY — Tech3 Racing (@Tech3Racing) February 3, 2026 04.48 Pecco Bagnaia prosegue nel suo forcing, arriva al T3 con 673 millesimi di ritardo e chiude in 1:59.244 a 992 millesimi dalla vetta. Alex Marquez risponde e lo scalza in 1:59.000 a 748 millesimi. 04.45 Continua il run di Pecco Bagnaia che migliora ancora e si porta all'1:59.614. Lo passa Ai Ogura e scivola in 11a posizione.

