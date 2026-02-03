LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | inizia il pomeriggio del Day-1 Alex Marquez comanda su Marini e Bezzecchi

Questa mattina è iniziato il primo giorno dei test MotoGP a Sepang. Alex Marquez ha preso il comando, seguito da Marini e Bezzecchi. I piloti sono tornati in pista dopo una breve pausa e si preparano a spingere ancora di più nel pomeriggio. Intanto, si attende il ritorno di Marc Marquez, che è stato visto in azione mentre i meccanici lavorano ancora sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.23 In attesa che ripartano i lavori in pista, rivediamo Marc Marquez in azione. Ecco il campione del mondo! It's a revival! Another comeback #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.comTA73VTtvJT — Ducati Corse (@ducaticorse) February 3, 2026 06.20 SEMAFORO VERDE!!! RIPARTE IL DAY-1 DEI TEST DI SEPANG!!! 06.03 Alla pausa dopo 3 ore di lavoro in pista Alex Marquez comanda in 1:57.487 con 358 millesimi su Luca Marini e 407 su Marco Bezzecchi. Quarto Jack Miller a 765 millesimi, quinto Pedro Acosta a 826, sesto Alex Rins a 833. 10° Di Giannantonio a 1.

