LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Bezzecchi sale in vetta poi accusa problemi tecnici Bagnaia 11°

La giornata di test a Sepang si è aperta con il sorriso di Bezzecchi, che si è preso il miglior tempo. Poi, però, ha dovuto rallentare a causa di problemi tecnici alla moto. Bagnaia, invece, si trova in 11ª posizione e fatica a trovare ritmo. La pista è ancora calma, con pochi passaggi e Marc Marquez che ha segnato un 2:02 in un solo giro. La situazione resta incerta, e i piloti aspettano con ansia le prossime sessioni per capire meglio come si evolverà lo sviluppo delle moto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.15 Poca azione ora sul tracciato. Marc Marquez dopo un giro in 2:02.990 prosegue per il suo 26° giro. 05.12 Primo squillo di Johann Zarco che, con la Honda del team HRC, si porta in quinta posizione in 1:58.571 a 677 millesimi. Il francese prosegue, fa segnare il record nel T1, ma non migliora. 05.09 Diogo Moreira migliora e si porta al quinto posto in 1:58.682 a 788 millesimi da Bezzecchi. 05.06 Aggiornamenti sulla caduta di Fabio Quartararo. Il francese è caduto in curva 5 ed ora è al centro medico per controlli sul braccio destro. Maio Meregalli annuncia: " Non ci sono fratture ma è dolorante.

