Inizia la giornata di test a Sepang. Bagnaia si piazza secondo, davanti a lui solo Marini, mentre Bezzecchi continua a spingere forte. Dopo la pausa pranzo, Savadori prova i primi giri, occupando la 16esima posizione con un secondo e 4 decimi di svantaggio da Alex Marquez. La scena si fa interessante e i piloti spingono per trovare il miglior ritmo possibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.46 Primi giri per Savadori dopo la pausa pranzo. Il pilota Aprilia occupa attualmente la 16ma posizione con 1 secondo e 4 decimi da Alex Marquez. 8.45 Stando a quanto riporta Sky Sport, Quartararo è tornato in autodromo ed è pronto per tornare in sella alla propria Yamaha. Il francese è caduto in curva 5 in mattinata e successivamente si è recato al centro medico per accertamenti al braccio sinistro. 8.44 Joan Mir, Fabio Di Giannantonio ed Ai Ogura sono in pista al momento. Il primo citato è il migliore in classifica, 7mo in mattinata. 8.42 Quattro giri sono stati effettuati da Bagnaia, l’italiano torna ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bagnaia sale secondo, bene Marini e Bezzecchi

Approfondimenti su Sepang Test 2026

Questa mattina a Sepang sono ripresi i test ufficiali con i piloti in pista.

Questa mattina a Sepang gli ultimi test ufficiali prima della stagione hanno portato in pista i principali piloti italiani e internazionali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Hari ini Rider motoGP test pramusim 2026 mandalika sirkuit di jajal habis, pertama kali rossi

Ultime notizie su Sepang Test 2026

Argomenti discussi: MotoGP in pista per i test: tempi e novità LIVE da Sepang; IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; MotoGP 2026. Test-Shakedown di Sepang (29, 30 e 31 gennaio) - LIVE; MotoGP | Test Sepang 2026: la prima giornata in DIRETTA (live e foto).

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bagnaia sale secondo, bene Marini e BezzecchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.35 Bagaia sale in quarta posizione con la Ducati n. 63. Il piemontese si porta a 453 millesimi dalla vetta ... oasport.it

MotoGP, test di Sepang: risultati e tempi in diretta LIVE dalla MalesiaLuca Marini e Joan Mir al momento hanno toccato il massimo della velocità in pista arrivando con la loro Honda a 342,8 km/h. In fondo alla classifica ci sono invece tutte le Yamaha V4, che pagano dai ... sport.sky.it

#MotoGP #SepangTest Prima ora di Test a Sepang con Alex Rins leader in 1'58"576, poi il super rookie Diogo Moreira in 1'58"829 a mezzo secondo dal suo best (1'58"338) dei Shakedown Test. Marco Bezzecchi è 3° (1'58"895), indovina un buon giro Toprak x.com

The #SepangTest starts today and you can follow all the action FOR FREE! Subscribe to #VideoPass and enjoy pre-season test coverage! https://motogp.io/3BGSEgD #MotoGP - facebook.com facebook