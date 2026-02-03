Questa mattina a Sepang si sono aperti i test in MotoGP. Dopo le prime due sessioni, Bagnaia si mostra più competitivo, mentre Marini e Bezzecchi continuano a spingere forte. Mancano due ore alla fine del primo giorno, e la situazione in pista resta molto interessante. I piloti cercano il ritmo giusto in vista delle gare che verranno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:00 Diamo un quadro complessivo dei tempi, considerando le due sessioni odierne: 1. Alex Marquez – 1:57.487 – Ducati (BK8 Gresini Racing MotoGP) 2. Francesco Bagnaia – 1:57.720 – Ducati (Ducati Lenovo Team) 3. Luca Marini – 1:57.845 – Honda (Honda HRC Castrol) 4. Marco Bezzecchi – 1:57.894 – Aprilia (Aprilia Racing) 5. Jack Miller – 1:58.252 – Yamaha (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 6. Pedro Acosta – 1:58.313 – KTM (Red Bull KTM Factory Racing) 7. Alex Rins – 1:58.320 – Yamaha (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) 8. Joan Mir – 1:58.367 – Honda (Honda HRC Castrol) 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bagnaia in crescita, bene Marini e Bezzecchi. Due ore al termine del day-1

Dopo tre ore di prove a Sepang, Alex Marquez si prende la prima posizione con il miglior tempo.

Questa mattina a Sepang sono ripresi i test ufficiali con i piloti in pista.

