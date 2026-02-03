LIVE Italia-Olanda 4-8 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Setterosa modesto comoda vittoria per le arancioni

Questa sera l’Italia di pallanuoto femminile ha perso contro l’Olanda 4-8 nella prima giornata degli Europei 2026. Il Setterosa non ha mai trovato il ritmo giusto e ha subito le azioni delle avversarie, che sono state più aggressive e precise in attacco. Alla fine, le olandesi hanno meritato la vittoria, lasciando gli italiani a riflettere sui propri errori. La partita si è conclusa con un risultato che lascia poco spazio alle interpretazioni, e ora l’Italia dovrà lavorare duramente per migliorare nelle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.19 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.16 Purtroppo il trend di decrescita del Setterosa prosegue inesorabile anno dopo anno. Qualità mediocre, assenza di stelle in grado di fare la differenza, scarsa personalità, deficit fisico evidente. Senza un progetto serio sulle giovanili, non si potrà che arretrare sempre di più. Oggi l’Italia si trova in una sorta di limbo di seconda fascia: molto distante dalle compagini che si giocano le medaglie nei grandi eventi, ma ancora superiore (per ora. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 4-8, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa modesto, comoda vittoria per le arancioni Approfondimenti su Italia Olanda LIVE Italia-Olanda, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per sovvertire il pronostico Oggi a Funchal, il Setterosa scende in vasca per tentare l’impresa contro l’Olanda. LIVE Italia-Olanda, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa crede nell’impresa! Stanno per cominciare le semifinali degli Europei di pallanuoto femminile a Funchal. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Italia Olanda Argomenti discussi: Europei di Funchal. Martedì alle 20.15 Olanda-Italia su Raisport HD; Dove vedere in tv Italia-Olanda, Europei pallanuoto femminile 2026: orario semifinale, programma, streaming; Europei di Funchal 2026: l'Olanda dilaga, primo sorriso per la Germania; Europei di Funchal. Italia-Francia 24-5, martedì semifinale con l'Olanda. LIVE Italia-Olanda 4-8, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Joustra gela il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5'02 Traversa dalla distanza di Van de Kraats. 5'27 Pallonetto a segno di Bettini. ITALIA-OLANDA 4-7. 5'50 ... oasport.it DIRETTA/ Italia Olanda (risultato 2-5) video streaming Rai: Condorelli prova! (Europei 2026, 3 febbraio)Diretta Italia Olanda streaming video Rai, oggi martedì 3 febbraio: orario e risultato live della semifinale degli Europei di pallanuoto 2026. ilsussidiario.net Twirling. Per le Libellule Italia Marsala il sogno europeo in Olanda è realtà #LaTr3 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.