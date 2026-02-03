LIVE Italia-Olanda 0-3 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | avvio da incubo rischio goleada

Questa sera le azzurre sono scese in acqua contro l’Olanda e il primo quarto si è trasformato in un incubo. Dopo poco più di quattro minuti, le olandesi hanno già segnato tre gol, lasciando le italiane sotto di tre reti. Il match è iniziato con un palo di Giustini dalla distanza, e fino a quel momento il Setterosa ha faticato a trovare il ritmo. La difesa italiana si è appena fatta vedere, ma il punteggio dice tutto: serve una svolta per evitare una goleada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’27” Palo di Giustini dalla distanza. 4’55” Finalmente una buona difesa del Setterosa, l’Olanda non arriva neppure al tiro. 5’22” Si sblocca il Setterosa in superiorità numerica. Ranalli tira da posizione molto defilata: palo-gol. ITALIA-OLANDA 1-3. 5’48” Espulsione per l’Olanda. Keuning riceve al centro e non può sbagliare. ITALIA-OLANDA 0-3. Sarà goleada? 6’15” Murato il tiro di Giustini. Il Setterosa deve reagire subito, altrimenti sarà una semifinale a senso unico. 6’38” Troppe finte concesse a Ten Broek. Pallonetto che sorprende Santapaola. ITALIA-OLANDA 0-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 0-3, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: avvio da incubo, rischio goleada Approfondimenti su Italia Olanda 2026 LIVE Italia-Olanda, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per sovvertire il pronostico Oggi a Funchal, il Setterosa scende in vasca per tentare l’impresa contro l’Olanda. LIVE Italia-Francia 5-0, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: buon avvio del Setterosa Questa sera il Setterosa batte la Francia 5-0 nella prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Italia Olanda 2026 Argomenti discussi: Europei di Funchal. Martedì alle 20.15 Olanda-Italia su Raisport HD; Europei di Funchal 2026: alla Spagna una vittoria amara, l'Olanda per il Setterosa; LIVE Italia-Serbia 17-6, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria dominante del Setterosa che supera la prima fase; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia). DIRETTA/ Italia Olanda (risultato 0-0) video streaming Rai: in vasca, ci siamo! (Europei 2026, 3 febbraio)Diretta Italia Olanda streaming video Rai, oggi martedì 3 febbraio: orario e risultato live della semifinale degli Europei di pallanuoto 2026. ilsussidiario.net LIVE Italia-Olanda, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa crede nell’impresa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 L'Italia ha chiuso la seconda fase al secondo posto del Girone E, e sfiderà alle ore 20.15 l'Olanda, che ... oasport.it Twirling. Per le Libellule Italia Marsala il sogno europeo in Olanda è realtà #LaTr3 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.