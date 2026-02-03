LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Predomo è secondo nelle qualificazioni dello sprint maschile

Predomo si ferma in seconda posizione nelle qualificazioni dello sprint maschile agli Europei di Ciclismo su pista. Il britannico Matthew Richardson ha fatto il miglior tempo, superando l’azzurro con una prestazione molto forte. La gara è appena iniziata, ma già si capisce che sarà una competizione combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:42 Il britannico Matthew Richardson scavalca l'azzurro con il roboante tempo di 8. 963. 11:39 Mattia Predomo è secondo nelle qualificazioni dello sprint maschile con 9.443. 11:36 La leggenda olandese Harrie Lavreysen sarà l'ultimo a partire nelle qualificazioni dello sprint maschile. 11:33 Si avvicina il momento di Elisa Balsamo. L'azzurra, alle 11:47, entrerà in pista nello scratch, prima prova dell'omnium femminile. 11:30 Mattia Predomo resiste al comando delle qualificazioni dello sprint maschile, mentre Stefano Minuta, al momento, è sesto 11:27 L'Italia affida le sue possibilità di ben figurare ad Etienne Grimod e Renato Favero.

