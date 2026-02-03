LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Minuta approda agli ottavi niente da fare per Predomo

Alle ore 12.41, la gara di inseguimento individuale maschile agli Europei di ciclismo su pista ha regalato un’altra soddisfazione all’Italia. Minuta passa agli ottavi, mentre Predomo non riesce a superare il turno. La competizione continua a riservare emozioni e sorprese per i tifosi italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 L’inseguimento individuale maschile è una specialità che ha regalato immense gioie all’Italia negli ultimi anni. In pista oggi però non ci saranno i due assi azzurri Ganna e Milan, a difendere i colori azzurri ci saranno due giovani che si sono già resi protagonisti con l’inseguimento a squadre: Favero e Grimod. 12.38 Neulens (Bel) e Spiegel (Ger) si aggiudicano gli ultimi due posti. Fra pochissimo cominceranno le qualificazioni dell’inseguimento individuale maschile. 12.34 Si stanno delineando gli ottavi di finale della sprint maschile, mancano solo due heat per completare il tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia ha fatto il suo ingresso negli ottavi di finale agli Europei di ciclismo su pista.

Predomo si ferma in seconda posizione nelle qualificazioni dello sprint maschile agli Europei di Ciclismo su pista.

