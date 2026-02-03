LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | È il momento di Elisa Balsamo

È iniziata la gara di ciclismo su pista agli Europei 2026. Tra le 21 atlete in corsa c’è anche Elisa Balsamo, che ha preso il via questa mattina. Sono arrivate le prime pedalate e l’attenzione è tutta su di lei, pronta a mettersi in gioco in questa competizione importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 Queste le 21 atlete che hanno preso il via: 70 NOR STENBERG Anita Yvonne 91 ESP ANGUELA YAGUEZ Eva 114 AIN VALGONEN Valeriya 67 NED van BELLE Lisa 93 SUI ANDRES Michelle 3 BEL BOSSUYT Shari 45 IRL O BRIEN Aoife 109 AIN TSERAKH Hanna 51 ITA BALSAMO Elisa 100 TUR YAKISIR Reyhan 16 DEN FIALLA Dam Ida 8 CZE ŠEV?ÍKOVÁPetra 31 GER TEUTENBERG Lea Lin 60 LTU GEDRAITYT? Akvile 80 POL TRACKA Maja 37 GBR MORRIS Anna 82 POR CAMPOS Daniela 87 SVK JEN?UŠOVA Nora 108 BUL NELSON Lucy May 17 FRA COPPONI Clara 105 UKR USHAKOVA Milana 11.47 Adesso è il momento della prima prova dell’omnium femminile, che come di consueto inizia con lo scratch. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: È il momento di Elisa Balsamo Approfondimenti su Ciclismo Pista LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: c’è Elisa Balsamo nell’omnium! Questa mattina inizia la terza giornata degli Europei di ciclismo su pista a 2026. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Balsamo nell’omnium! Oggi gli Europei di ciclismo su pista entrano nel vivo con la terza giornata. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ciclismo Pista Argomenti discussi: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podio; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e Boscaro; Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in gara; Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in gara. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Lamon in pista nelle batterie dello scratch maschilleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:54 La prossima gara al via, alle ore 11:00, saranno le qualificazioni dello sprint maschile. 10:53 Si è ... oasport.it Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 3 febbraio, streaming, italiani in garaProseguono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Konya, in Turchia, si disputerà oggi, martedì 3 febbraio, la terza giornata di ... oasport.it Un buongiorno #ItaliaTeam con le nostre rocket girls! Il team femminile dell’inseguimento a squadre supera la Francia e si prende il bronzo agli Europei di ciclismo su pista di Konya! Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini x.com L'inseguimento femminile porta la seconda medaglia alla spedizione italiana ai Campionati europei a Konya in Turchia. Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini conquistano un bronzo al termine di un torneo che le ha viste prot - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.