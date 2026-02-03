LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | già 2 primati stagionali è il momento di Dosso

Da oasport.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Ostrava si corre il meeting di atletica del World Indoor Tour. In pista ci sono già due primati stagionali e tra le protagoniste c’è Zaynab Dosso, che si prepara per la batteria dei 60 metri. La corsa si svolge in diretta e tutti gli occhi sono puntati sulla sua performance, mentre si sfidano anche Ajla Del Ponte e Patrizia Van der Weken.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 60 METRI – In pista le protagoniste della seconda batteria con Zaynab Dosso in corsia numero 4 tra la svizzera Ajla Del Ponte e la lussemburghese Patrizia Van der Weken. 17.11 SALTO CON L’ASTA – Sutej ed Amalie Svabikova decidono di passare la misura di 4.40, dove salteranno Gaborska, Moser e Mctaggart 17.11 SALTO CON L’ASTA – Eliminate sia Apolena Svabikova che Ondrova. 17.10 GETTO DEL PESO – Al termine della seconda rotazione Geist è in testa con 22.04 davanti a Campbell (20.63), Bukowiecki (20.60) e Toader (20.56) 17.09 SALTO CON L’ASTA – Secondo errore ai 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atletica world indoor tour ostrava 2026 in diretta gi224 2 primati stagionali 232 il momento di dosso

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: già 2 primati stagionali, è il momento di Dosso

Approfondimenti su World Indoor Tour

LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: inizia il meeting, attesa per Dosso

LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: subito un primato stagionale, attesa per Dosso

Questa sera a Ostrava si accendono i riflettori sull’atletica con il World Indoor Tour.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su World Indoor Tour

Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio; World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting; LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: storico record del mondo di Hoey negli 800! Ihemeje non decolla, sconfitto Lyles; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky.

Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in garaSi preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il ... oasport.it

live atletica world indoorLIVE Ostrava, la batteria di DossoDIRETTA TV - Il Czech Indoor Gala di Ostrava (Repubblica Ceca) sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena martedì 3 febbraio dalle 17 alle 19. SEGUICI SU: Instagram ... fidal.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.