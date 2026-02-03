LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | già 2 primati stagionali è il momento di Dosso

Questa sera a Ostrava si corre il meeting di atletica del World Indoor Tour. In pista ci sono già due primati stagionali e tra le protagoniste c’è Zaynab Dosso, che si prepara per la batteria dei 60 metri. La corsa si svolge in diretta e tutti gli occhi sono puntati sulla sua performance, mentre si sfidano anche Ajla Del Ponte e Patrizia Van der Weken.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 60 METRI – In pista le protagoniste della seconda batteria con Zaynab Dosso in corsia numero 4 tra la svizzera Ajla Del Ponte e la lussemburghese Patrizia Van der Weken. 17.11 SALTO CON L’ASTA – Sutej ed Amalie Svabikova decidono di passare la misura di 4.40, dove salteranno Gaborska, Moser e Mctaggart 17.11 SALTO CON L’ASTA – Eliminate sia Apolena Svabikova che Ondrova. 17.10 GETTO DEL PESO – Al termine della seconda rotazione Geist è in testa con 22.04 davanti a Campbell (20.63), Bukowiecki (20.60) e Toader (20.56) 17.09 SALTO CON L’ASTA – Secondo errore ai 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: già 2 primati stagionali, è il momento di Dosso Approfondimenti su World Indoor Tour LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: inizia il meeting, attesa per Dosso LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: subito un primato stagionale, attesa per Dosso Questa sera a Ostrava si accendono i riflettori sull’atletica con il World Indoor Tour. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su World Indoor Tour Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio; World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting; LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: storico record del mondo di Hoey negli 800! Ihemeje non decolla, sconfitto Lyles; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky. Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in garaSi preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il ... oasport.it LIVE Ostrava, la batteria di DossoDIRETTA TV - Il Czech Indoor Gala di Ostrava (Repubblica Ceca) sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena martedì 3 febbraio dalle 17 alle 19. SEGUICI SU: Instagram ... fidal.it World Athletics Indoor Tour, tre meeting live su Sky. Si parte oggi da Ostrava #SkySport x.com COUNTDOWN The road to the Indoor Tamburello World Championship has officially begun. 25 days to go until passion, skill and adrenaline meet on the court. The tamburello world is getting ready for something special. Are you ready to be part of it - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.