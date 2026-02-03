liti fiscali nella banca dati un milione di sentenze e ricerche con chatbot

Il ministero dell’Economia ha aggiornato il suo database sul contenzioso tributario, inserendo anche le sentenze della Corte di Cassazione. Ora ci sono oltre un milione di documenti consultabili, tra sentenze e ricerche fatte con chatbot. L’obiettivo è rendere più facile trovare tutte le decisioni e le pronunce sui casi fiscali, anche quelle più recenti.

Non si tratta più di “mettere online” delle sentenze. La super banca dati della giustizia tributaria viene riposizionata come un’infrastruttura che può cambiare il modo in cui si prepara, si valuta e si imposta una lite fiscale. La prima novità è già operativa ed è netta: non ci sono più soltanto le pronunce della fase di merito (delle Corti di giustizia di primo e secondo grado), ma anche quelle della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. La seconda novità - quella che al ministero dell’Economia considerano il salto decisivo nell’uso quotidiano - è in lavorazione: una ricerca «a conversazione», con un chatbot simile a ChatGPT, per trovare decisioni per argomenti dialogando in tempo reale con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

