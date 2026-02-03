Lisa Agnelli in concerto al Teatro Ristori in favore di Abeo

Questa sera al Teatro Ristori si tiene un concerto benefico di Lisa Agnelli, la violinista veronese nota per il suo stile che unisce musica classica e pop-rock. L’evento, in programma alle 21, serve a raccogliere fondi per Abeo. La serata promette emozioni e tanta energia, con il pubblico che potrà ascoltare un talento unico nel suo genere.

Una serata speciale dove musica, energia ed emozione diventano un gesto d’amore. Mercoledì 4 febbraio, alle ore 21, il Teatro Ristori ospiterà il concerto benefico di Lisa Agnelli, violinista veronese e prima esponente italiana del violino pop-rock, capace di fondere tecnica classica, energia.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

