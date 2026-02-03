Lione-Laval Coppa di Francia 04-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Questa sera il Lione di Fonseca torna in campo per la Coppa di Francia. Dopo la vittoria contro il Lille, i gialloblù affrontano il Laval negli ottavi di finale. La partita si gioca alle 20:30 e i tifosi aspettano di vedere come i padroni di casa reagiranno, in una sfida importante per il proseguimento del torneo.

Il momento del Lione di Fonseca prosegue e dopo la vittoria sul Lille è in programma la sfida contro il Laval valevole per gli ottavi di finale di coppa di Francia. I Gones sono apparsi stanchi contro i dogues e hanno sofferto la squadra di Genesio per lunghi tratti, ma alla fine il gol di Nartey ha fatto la differenza e sono arrivati altri 3 punti per una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera il Lione di Fonseca affronta il Laval negli ottavi di finale di Coppa di Francia.

Il Lione di Fonseca si prepara a scendere in campo contro il Laval negli ottavi di finale di coppa di Francia.

Coppa di Francia 2025-2026: Lione-Stade Laval, le probabili formazioniIl Groupama Stadium ospita mercoledì alle 20:30 gli ottavi di finale di Coppa di Francia: il Laval, squadra di Ligue 2, sfida il Lione. sportal.it

Fiducia e ottimismo, il Lione vola. Fonseca: Squadra più forte con i nuovi innestiAlla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa di Francia contro il Laval, Paulo Fonseca invita alla massima attenzione. In conferenza stampa, l’allenatore. tuttomercatoweb.com

Risultati sedicesimi di finale della Coppa di Francia: 1) Angers-Tolosa 1-1 (5-5 dcr) 2) US oreans-Monaco 1-3 3) Montreuil-Amiens 2-4 4) Bastia-Troyes 0-2 5) Istres-Laval 0-2 6) Le Puy Foot 43 Auvergne-Rennes 0-0 (0-3 dcr) 7) Avranches-Strasburgo 0-6 8) H facebook