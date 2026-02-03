Lione-Laval Coppa di Francia 04-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Questa sera il Lione di Fonseca torna in campo per la Coppa di Francia. Dopo la vittoria contro il Lille, i gialloblù affrontano il Laval negli ottavi di finale. La partita si gioca alle 20:30 e i tifosi aspettano di vedere come i padroni di casa reagiranno, in una sfida importante per il proseguimento del torneo.

Il momento del Lione di Fonseca prosegue e dopo la vittoria sul Lille è in programma la sfida contro il Laval valevole per gli ottavi di finale di coppa di Francia.  I Gones sono apparsi stanchi contro i dogues e hanno sofferto la squadra di Genesio per lunghi tratti, ma alla fine il gol di Nartey ha fatto la differenza e sono arrivati altri 3 punti per una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

lione laval coppa diCoppa di Francia 2025-2026: Lione-Stade Laval, le probabili formazioniIl Groupama Stadium ospita mercoledì alle 20:30 gli ottavi di finale di Coppa di Francia: il Laval, squadra di Ligue 2, sfida il Lione. sportal.it

lione laval coppa diFiducia e ottimismo, il Lione vola. Fonseca: Squadra più forte con i nuovi innestiAlla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa di Francia contro il Laval, Paulo Fonseca invita alla massima attenzione. In conferenza stampa, l’allenatore. tuttomercatoweb.com

