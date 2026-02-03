Il Lione di Fonseca si prepara a scendere in campo contro il Laval negli ottavi di finale di coppa di Francia. Dopo aver vinto contro il Lille, i padroni di casa cercano di proseguire il cammino nella competizione. La partita si gioca questa sera alle 20:30, e i tifosi sono già in fermento. Il tecnico punta sulla sua squadra per ottenere un’altra vittoria e passare il turno.

Il momento del Lione di Fonseca prosegue e dopo la vittoria sul Lille è in programma la sfida contro il Laval valevole per gli ottavi di finale di coppa di Francia. I Gones sono apparsi stanchi contro i dogues e hanno sofferto la squadra di Genesio per lunghi tratti, ma alla fine il gol di Nartey ha fatto la differenza e sono arrivati altri 3 punti per una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lione-Laval (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

