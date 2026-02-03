Stasera e domani la Rai trasmette “L'Invisibile”, la serie che ripercorre la caccia a Matteo Messina Denaro. Nanni Bruschetta interpreta il ruolo del latitante, mentre la fiction si concentra sui tentativi di cattura e sulle operazioni di polizia. La fiction vuole offrire uno sguardo sulle indagini e i momenti di tensione legati alla lunga ricerca del boss mafioso.

Stasera la Rai tratterà della cattura di Matteo Messina Denaro attraverso la serie L'Invisibile. Il latitante viene interpretato da Nanni Bruschetta. Nel cast anche Lino Guanciale, Levante e Leo Gassman La Rai ha deciso di rendere omaggio ad un momento storico italiano accaduto tre anni fa, precisamente il 16 gennaio 2023: la cattura di Matteo Messina Denaro. Lino Guanciale interpreta il colonello Gambera che ha guidato l’operazione, mentre Nanni Bruschetta veste i panni del latitante. La serie tv è ambientata tra Roma e Palermo e vuole raccontare com’è avvenuta la cattura del latitante che, dopo ben 30 anni, è stato preso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’Invisibile, stasera e domani la serie dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

Stasera va in onda su Rai 1 la prima puntata di

In questa serie Rai viene raccontata la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie TV - Spot

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, stasera la prima puntata della miniserie: trama e storia vera; 'L'invisibile', stasera su Rai1 il 'racconto civile' della cattura di Messina Denaro; L'invisibile con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi; L'invisibile su Rai 1: intervista a Ninni Bruschetta che interpreta Matteo Messina Denaro.

L’Invisibile, la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro: la storia, il cast e quante puntate sonoInizia stasera, martedì 3 febbraio, L'Invisibile, in onda su Rai 1: con Lino Guanciale protagonista, la serie tv racconta la cattura di Matteo Messina ... fanpage.it

L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro: il 3 e 4 febbraio in onda su Rai 1Va in onda stasera 3 febbraio e domani 4 febbraio su Rai 1 la miniserie sull'arresto eccellente di un boss dopo trent'anni di latitanza: L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, diretta da ... comingsoon.it

RaiAccessibilità. . Guido Barlozzetti ha intervitato Lino Guanciale, protagonista de "L'invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro", in onda questa sera alle 21.30 su Rai1. Per l'intervista completa e le altre interviste di Barlozzetti relative alla fiction, visita # - facebook.com facebook

Ninni Bruschetta è Matteo Messina Denaro: “Calarmi nel male è stato un peso” x.com