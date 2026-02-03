La miniserie “L’invisibile” offre una nuova prospettiva sulla cattura del boss, concentrandosi anche sui suoi legami familiari. Produttore e regista mantengono un ritmo sostenuto, anche se la narrazione appare un po’ troppo artificiale. La storia si sviluppa tra momenti intensi e scene che cercano di approfondire il lato umano di Matteo Messina Denaro, senza però riuscire a evitare qualche passo falso.

Prodotta da Pietro Valsecchi e diretta da Michele Soavi, la miniserie tiene bene il ritmo e guarda il lato familiare della vicenda, pur rimanendo un po' troppo impostata. Su Rai1. La cattura di Matteo Messina Denaro è già stata raccontata al cinema e in tv, quindi come farlo in modo nuovo? Ci hanno pensato il prolifico produttore Pietro Valsecchi e il regista Michele Soavi nella miniserie L'invisibile - due serate su Rai1 il 3 e 4 febbraio - mettendo in scena il dietro le quinte, mettendo al centro della vicenda il lato umano. L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro: cambio di prospettiva Probabilmente per evitare l'apparente celebrazione del "villain" di questa storia vera, a dispetto degli eroi, il racconto della miniserie Rai viene fatto dal punto di vista . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L’invisibile, recensione: la cattura di Matteo Messina Denaro da un nuovo punto di vista

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

Il 16 gennaio 2023 la polizia ha preso Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra che era in fuga da più di 30 anni.

In questa serie Rai viene raccontata la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: L’invisibile, recensione: la cattura di Matteo Messina Denaro da un nuovo punto di vista; L'invisibile, con Lino Guanciale: la cattura di Matteo Messina Denaro in una serie tv in due episodi; ‘L’invisibile’, stasera su Rai1 il ‘racconto civile’ della cattura di Messina Denaro; Psiche e Polis a cura di Alfredo Lombardozzi, Elena Molinari, Roberto Musella. Recensione di Andrea Scardovi.

L’invisibile, recensione: la cattura di Matteo Messina Denaro da un nuovo punto di vistaProdotta da Pietro Valsecchi e diretta da Michele Soavi, L’invisibile tiene bene il ritmo e guarda il lato familiare della vicenda, pur rimanendo un po’ troppo impostata. Su Rai1. movieplayer.it

L'invisibile con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari TuoiUn cast eccezionale, che pesca nella musica italiana grandi volti, trasformandoli in attori: ecco cosa sappiamo sulla nuova fiction di true crime di Rai 1. libero.it

L’attore, che il 3 e 4 febbraio torna in prima serata con L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, ha raccontato il percorso che lo ha portato alla recitazione, e quanto i suoi genitori gli siano sempre stati accanto, anche quando non approvavano le sue - facebook.com facebook

Ninni Bruschetta è Matteo Messina Denaro: “Calarmi nel male è stato un peso” x.com