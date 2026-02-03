L’invisibile recensione | la cattura di Matteo Messina Denaro da un nuovo punto di vista

La miniserie “L’invisibile” offre una nuova prospettiva sulla cattura del boss, concentrandosi anche sui suoi legami familiari. Produttore e regista mantengono un ritmo sostenuto, anche se la narrazione appare un po’ troppo artificiale. La storia si sviluppa tra momenti intensi e scene che cercano di approfondire il lato umano di Matteo Messina Denaro, senza però riuscire a evitare qualche passo falso.

Prodotta da Pietro Valsecchi e diretta da Michele Soavi, la miniserie tiene bene il ritmo e guarda il lato familiare della vicenda, pur rimanendo un po' troppo impostata. Su Rai1. La cattura di Matteo Messina Denaro è già stata raccontata al cinema e in tv, quindi come farlo in modo nuovo? Ci hanno pensato il prolifico produttore Pietro Valsecchi e il regista Michele Soavi nella miniserie L'invisibile - due serate su Rai1 il 3 e 4 febbraio - mettendo in scena il dietro le quinte, mettendo al centro della vicenda il lato umano. L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro: cambio di prospettiva Probabilmente per evitare l'apparente celebrazione del "villain" di questa storia vera, a dispetto degli eroi, il racconto della miniserie Rai viene fatto dal punto di vista . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

