L’Invisibile | Lino Guanciale guida la caccia a Matteo Messina Denaro

Lino Guanciale torna in tv con un ruolo inedito: questa volta si cala nei panni di un investigatore che guida la caccia a Matteo Messina Denaro. Il Colonnello Lucio Gambera, a capo della squadra del ROS dei Carabinieri, sta seguendo da vicino la pista dell’ultimo grande boss di Cosa Nostra, ancora nascosto e ricercato. La serie si concentra sulla lotta senza sosta delle forze dell’ordine per catturare il latitante, con scene che ripercorrono le indagini e i momenti più tesi di questa caccia

Il Colonnello Lucio Gambera è a capo della squadra del ROS dei Carabinieri incaricata di catturare Matteo Messina Denaro, l'ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo. Interpretato da Lino Guanciale, Gambera è da anni sulle tracce del boss, ma i continui insuccessi gli costano un ultimatum dal Comandante: tre mesi per completare la missione, altrimenti lui e la sua squadra saranno sostituiti. La serie: due episodi ad alta tensione. Parte così "L'Invisibile", serie in due episodi ideata da Pietro Valsecchi e diretta da Michele Soavi, prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction.

