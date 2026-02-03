Una nuova serie tv racconta la cattura di Matteo Messina Denaro, uno dei boss più ricercati d’Italia. La narrazione si concentra sui personaggi chiave, come il colonnello Lucio Arcidiacono e l’agente Gambera, che hanno lavorato per catturarlo. La storia vera svela i dettagli di un’indagine lunga e difficile, culminata con l’arresto del boss mafioso. La serie prende vita tra ricostruzioni e testimonianze, portando in tv un capitolo importante della lotta alla mafia.

. Chi era, personaggi, colonnello Lucio Arcidiacono, Gambera. L’invisibile è la miniserie in due puntate in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio 2026 con protagonista Lino Guanciale che interpreta il colonnello Lucio Gambera, personaggio di fantasia liberamente ispirato al colonnello Lucio Arcidiacono, che guidò le operazioni che portarono tre anni fa alla cattura del super latitante Matteo Messina Denaro da parte dei carabinieri del Ros. La serie quindi racconta fatti realmente accaduti ma i nomi dei personaggi sono volutamente romanzati. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’invisibile: la storia vera della serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

Stasera va in onda su Rai 1 la prima puntata di

Questa sera su Rai 1 va in onda la serie tv

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie TV - Spot

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: 'L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro'. Con Lino Guanciale il 3-4 febbraio; L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, stasera la prima puntata della miniserie: trama e storia vera; La cattura di Matteo Messina Denaro, il cast completo de L'Invisibile: chi sono i personaggi della miniserie; L'invisibile con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi.

L’Invisibile, la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro: la storia, il cast e quante puntate sonoInizia stasera, martedì 3 febbraio, L'Invisibile, in onda su Rai 1: con Lino Guanciale protagonista, la serie tv racconta la cattura di Matteo Messina ... fanpage.it

Matteo Messina Denaro, dalla latitanza alla cattura: la storia vera raccontata in «L'invisibile»Martedì 3 e mercoledì 4 febbraio arriva in prima visione tv, alle 21.30 su Rai 1, la miniserie di Michele Soavi sulla cattura del boss di Cosa Nostra ... corriere.it

«Il tempo stringe, abbiamo solo tre mesi per chiudere questa partita». È attorno a questa tensione che si sviluppa la miniserie “L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro”, in onda stasera e domani su Rai 1 e disponibile anche su RaiPlay. Il regista Mic - facebook.com facebook

Ninni Bruschetta è Matteo Messina Denaro: “Calarmi nel male è stato un peso” x.com