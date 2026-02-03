L’INVISIBILE | GUANCIALE RACCONTA SU RAI1 LA CATTURA DI MESSINA DENARO

L’ultimo grande boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, resta nascosto nel suo rifugio segreto. La caccia al latitante continua senza sosta, e le forze dell’ordine non mollano. Il Colonnello Lucio Gambera guida il team dei Carabinieri del ROS che, da mesi, cerca di catturarlo. La sua storia, fatta di silenzi e fughe, si intreccia con le operazioni di intelligence e i blitz sul campo. La speranza di catturarlo non si spegne, anche se il suo volto rimane ancora invisibile.

Il Colonnello Lucio Gambera è a capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare l’ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo: Matteo Messina Denaro. Gambera – interpretato dall’attore Lino Guanciale –  è da anni sulle tracce del boss ma, a causa dei ripetuti fallimenti, ha ricevuto dal suo Comandante un ultimatum: ha tre mesi di tempo per portare a termine la missione, dopodiché lui e la sua squadra verranno sostituiti. Comincia così “ L’Invisibile ” serie in due episodi di Pietro Valsecchi, con la regia di Michele Soavi – prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction – che Rai 1 manda in onda martedì 3 e mercoledì 4 febbraio in prima visione tv, alle 21. 🔗 Leggi su Bubinoblog

