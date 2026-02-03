L’invisibile | da stasera su Rai 1 la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro

Questa sera alle 21.30 parte su Rai 1 una nuova miniserie che ripercorre la lunga caccia al boss mafioso Matteo Messina Denaro. La serie vuole mostrare i momenti chiave e le operazioni di polizia che hanno portato alla sua cattura. È un racconto in prima persona delle indagini e delle sfide degli agenti che hanno cercato di mettere fine alla sua latitanza.

Parte stasera su Rai 1 alle 21.30 la nuova miniserie che racconta la lunga caccia al boss Matteo Messina Denaro. Una serie che intreccia l'indagine giudiziaria con il lato più intimo di chi la conduce, tra pressione costante e scelte che pesano sulla vita privata. Debutta questa sera, martedì 3 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1, L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la nuova miniserie che porta sul piccolo schermo una delle pagine più delicate e complesse della storia recente italiana. Al centro del racconto c'è la cattura del boss, osservata però da un punto di vista diverso, da quello degli uomini che per anni ne hanno seguito le tracce.

