L’Invisibile anticipazioni seconda e ultima puntata del 4 febbraio 2026

Nella serata del 4 febbraio 2026, Rai 1 trasmetterà la seconda e ultima puntata de L’Invisibile, la serie che ricostruisce l’arresto del boss mafioso Messina Denaro. La fiction ripercorre gli ultimi anni di latitanza e il blitz che ha portato alla cattura del criminale, un evento che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia intera. Dopo il successo della prima puntata, questa sera si chiude il racconto di una delle vicende più seguite degli ultimi tempi.

© US Rai Sono due gli appuntamenti su Rai 1 de L'Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro, la serie incentrata sull'arresto del boss mafioso, avvenuto nel 2023 dopo trent'anni di latitanza. Di seguito le trame degli episodi. L'Invisibile, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 4 febbraio 2026. 1×03: Dopo la scoperta della talpa, il morale della squadra di Gambera è a terra. Ma l'operazione deve andare avanti: sul Monte Catalfano, un'altura che sovrasta Palermo, bisogna montare un'antenna necessaria a rafforzare il segnale delle intercettazioni radio. Ram e Dago si offrono di condurre la missione, ma un temporale violentissimo causa un'inaspettata tragedia: è un altro duro colpo per Gambera.

