L’India si accorda con Trump | rinuncia al petrolio russo in cambio di meno dazi

L’India ha deciso di smettere di comprare petrolio dalla Russia, in cambio di uno sconto sulle tariffe americane. Il governo indiano ha siglato un accordo segreto con gli Stati Uniti, che prevede la riduzione delle tasse sui prodotti indiani esportati negli Usa. La mossa arriva dopo settimane di negoziati e punta a migliorare i rapporti commerciali tra i due paesi.

L'India ha raggiunto un accordo segreto con la Casa Bianca che prevede la riduzione delle tariffe doganali sulle esportazioni indiane verso gli Stati Uniti, in cambio di una graduale cessazione dell'acquisto di petrolio russo da parte del paese. L'intesa, annunciata in via ufficiosa dalla presidenza americana il 3 febbraio 2026, rappresenta un punto di svolta nelle relazioni commerciali tra i due paesi e segna un'importante inversione di tendenza per Nuova Delhi, che negli ultimi anni aveva aumentato le importazioni di greggio russo grazie ai prezzi vantaggiosi offerti dopo il conflitto in Ucraina.

