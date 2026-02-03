L’incredibile verme che sconfigge il veleno col veleno

Un verme chiamato P. hessleri ha sorpreso scienziati e ricercatori. Vive vicino a sorgenti idrotermali, dove le condizioni sono estreme. Quello che rende unico questo verme è la sua capacità di resistere e addirittura neutralizzare sostanze velenose come acido solfidrico e arsenico. Invece di essere ucciso dal veleno, questo animale lo utilizza per difendersi e prosperare, un vero e proprio esempio di adattamento sorprendente.

P. hessleri prospera in prossimità di sorgenti idrotermali grazie alla sua capacità di mineralizzare acido solfidrico e arsenico in orpimento Eppure Paralvinella hessleri, il vermiciattolo lungo un centimetro e dal colore giallo sgargiante della foto di copertina, ha fatto di queste sorgenti idrotermali la sua casa. In teoria l'idea non sarebbe malvagia: luoghi così estremi lo tengono sicuramente al riparo dai predatori; il problema è come faccia il verme stesso a sopravvivere, anzi prosperare. La risposta è nota, per quanto finora inspiegabile: P. hessleri si nutre di microbi contenenti arsenico! Un momento, ciò non significa esacerbare uno scenario già abbondantemente ostile? Non necessariamente se, come scoperto da ricercatori presso la Chinese Academy of Sciences, il nostro è in grado di rispondere al fuoco con il fuoco.

