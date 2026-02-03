Totò Cuffaro si presenta di nuovo davanti al Tribunale del Riesame in Sicilia. L’ex governatore è coinvolto nell’inchiesta sulla sanità e sui appalti pubblici, e la decisione sulla sua eventuale scarcerazione è attesa nelle prossime ore. La vicenda tiene banco in regione, tra interrogatori e polemiche.

Totò Cuffaro è tornato davanti al Tribunale del Riesame nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità siciliana. Davanti ai giudici è stato discusso l’appello della Procura sulla qualificazione giuridica delle accuse che riguardano l’ex presidente della Regione, agli arresti domiciliari dall’inizio di dicembre. I pm chiedono che i fatti contestati nella vicenda dell’appalto bandito dall’Asp di Siracusa e aggiudicato alla Dussmann Service vengano qualificati come corruzione e non come traffico di influenze illecite, come aveva invece stabilito il gip. Nel ricorso i pm hanno ribadito anche l’ipotesi di associazione per delinquere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L’inchiesta su Sanità e appalti in Sicilia, attesa la decisione su Cuffaro

Approfondimenti su Sanità Appalti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanità Appalti

Argomenti discussi: L'inchiesta per corruzione nella sanità, il Riesame accoglie solo 2 degli 8 ricorsi della Procura; L'inchiesta: Fino al 90% di attività privata negli ospedali pubblici; L'inchiesta sulla sanità, la Dussmann: Nessun rapporto con Aiello; Ferrara, Gianella (FdI): Fare luce sul centro di procreazione assistita dell’ospedale del Delta.

L’inchiesta su Sanità e appalti in Sicilia, attesa la decisione su CuffaroIl Tribunale del riesame ha accolto solo due degli appelli proposti dalla Procura nei confronti del primo gruppo di indagati dell’inchiesta sulla corruzione, respingendo gli altri sei ... gazzettadelsud.it

Inchiesta sulla sanità, la Procura insiste su CuffaroIl Tribunale del riesame di Palermo ha accolto solo due degli otto appelli presentati dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione nella sanità siciliana ... vivienna.it

Siracusa, L'inchiesta sugli appalti della sanità. Il Riesame: no all'arresto del manager Caltagirone #indaginesanitaria - facebook.com facebook