In Sicilia il problema dei rifiuti resta aperto. Le tariffe della Tari sono tra le più alte, ma i servizi di raccolta e smaltimento non funzionano come dovrebbero. I cittadini si lamentano, molti continuano a riempire le strade di sacchetti e a pagare di più senza vedere miglioramenti. La situazione resta difficile e difficile da risolvere in tempi brevi.

C’è un’Italia che differenzia e risparmia, e un’altra che affoga nei sacchetti e paga il conto più salato. La fotografia scattata dal Servizio politiche fiscali della Uil, sotto la direzione di Santo Biondo, è quella di un Paese spaccato in due da un tributo, la Tari, che è diventato tutto tranne che equo. Mentre a La Spezia bastano 180 euro per chiudere la partita con il fisco locale, a Pisa ne servono 650. Ma è scendendo lungo lo stivale che il costo del servizio smette di essere una tariffa e diventa una "tassa sul destino". In media, una famiglia italiana versa 350 euro l’anno. Un numero che, tuttavia, nasconde abissi profondi: un prelievo che drena risorse senza garantire, in cambio, il decoro minimo delle strade. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'immondizia d'oro: il paradosso dei rifiuti in Sicilia tra Tari alle stelle e servizi al palo

Approfondimenti su Sicilia Rifiuti

Il piano dei rifiuti a Porto Empedocle genera divisioni tra i membri dell’Unione dei Comuni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sicilia Rifiuti

Argomenti discussi: DEGRADO A GIULIANOVA, RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA PARINI; Quando il vino è green: presentata la Guida Bio 2026 dove il biologico è una mentalità; Mamma e figlia abbandonano i rifiuti insieme, poi provano a scaricarsi la colpa a vicenda: multa da 7mila euro.

L'immondizia d'oro: il paradosso dei rifiuti in Sicilia tra Tari alle stelle e servizi al paloUn dossier della Uil offre uno spaccato critico per l'Isola: Catania svetta tra le città metropolitane con un prelievo di 483 euro, tallonata da Palermo con 373 euro e Messina (la più virtuosa), con 3 ... gazzettadelsud.it

Dieci mesi di vita in più. La discarica della Sicula Trasporti di contrada Grotte San Giorgio, fra Catania e Lentini, è pronta per essere resuscitata e, secondo l’azienda, può abbancare quasi altri centomila metri cubi di immondizia, pari - a spanne - a 120mila ton - facebook.com facebook