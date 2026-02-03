Lil Wayne si prepara a partecipare a un evento inedito. Venerdì 6 febbraio alle 12:00 ET, il rapper di New Orleans sarà protagonista di un Halftime Show completamente virtuale nel gioco Clash Royale. L’artista si lancerà nel mondo dei videogiochi, diventando headliner di uno spettacolo digitale che si svolgerà nell’arena del videogioco. Una novità che ha già suscitato curiosità tra i fan e gli appassionati di gaming.

Lil Wayne si lancerà nel mondo dei videogiochi: il rapper di New Orleans sarà l’headliner di un vero e proprio Halftime Show digitale nell’arena di Clash Royale, venerdì 6 febbraio alle 12:00 ET. Wayne si esibirà virtualmente insieme ai Giganti, ai Goblin e ai Moschettieri di Clash Royale, e milioni di giocatori avranno un posto in prima fila. «Musica, sport e gaming, tutto in un unico posto: sapete quanto mi piaccia essere al centro della cultura», ha dichiarato l’artista in una nota. «Trasformerò la Clash Royale Arena nel concerto più atteso della settimana, non perdetevi il 6 febbraio per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lil Wayne annuncia il suo “Halftime Show” virtuale

È stato pubblicato il trailer ufficiale dell’Halftime Show del Super Bowl LX, con Bad Bunny, in collaborazione con Apple Music.

Bad Bunny, famoso artista portoricano, si appresta a essere il headliner dell’Halftime Show del Super Bowl LX, che si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara.

