Liceo Marconi e la scuola che verrà | La sede finale a Molino d’Egola

Il liceo Marconi avrà finalmente una sede stabile a Molino d’Egola. Alla riunione tra Provincia, Comune, scuola e genitori, è emersa la volontà di confermare il trasferimento definitivo in quella zona, mettendo fine a anni di lavoro precario. Elena Marianelli, ex insegnante e consigliera di maggioranza, ha sottolineato le difficoltà di studenti, docenti e famiglie che si sono sempre dovuti accontentare di spostamenti temporanei. Ora, sembra che ci siano tutte le condizioni per un futuro più stabile e definito.

Il futuro del liceo Marconi? Stabilità a La Scala. Ma non solo. Alla riunione dei giorni scorsi con Provincia, Comune, scuola e genitori è intervenuta la consigliera di maggioranza Elena Marianelli, ex docente dell'IT Cattaneo: "Sono stata insegnante per 36 anni e capisco benissimo le grandi difficoltà di docenti, alunni e genitori nel loro peregrinare per tanti anni da una sede ad un'altra senza poter sentir "propria" nessuna di loro – ha detto –. Per questo sono felice che la Provincia si sia impegnata a ristrutturare la sede de La Scala, in modo che abbia le cinque aule mancanti, e che tutto sia a norma di sicurezza (a inizio 2027).

