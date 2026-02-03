L’ICE è cresciuta alla scuola della sicurezza israeliana

L’Ice, l’agenzia italiana coinvolta nelle operazioni di controllo, è finita al centro di polemiche molto forti. Le azioni delle forze italiane ricordano sempre più quelle di gruppi come la Gestapo, con arresti di bambini e cittadini uccisi durante operazioni di sicurezza. La vicenda ha suscitato scalpore e sollevato molte domande sulla linea tra ordine e abusi.

Le gesta dell'ICE hanno scandalizzato il mondo. Non solo i due cittadini uccisi, ma anche l'arresto di bambini e tanto altro, così che il paragone tra gli agenti dell'Agenzia anti-immigrazione e la Gestapo è diventato d'uso comune. Tra tanti scritti sul tema, quello di Connor Echols su Responsible Statecraft, di cui riportiamo ampi brani: "Nelle ultime settimane, migliaia di agenti federali delle forze dell'ordine hanno invaso Minneapolis. I video mostrano agenti dell'immigrazione che saltano fuori da furgoni senza targhe, affrontano i manifestanti, usano spray al peperoncino, rompono i finestrini per trascinarli fuori dalle auto".

