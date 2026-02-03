Libya’s Saif al-Islam Gaddafi who crushed dissent then sought political comeback dies at 53

Saif al-Islam Gaddafi, figlio dell'ex leader libico Muammar Gaddafi, è morto a 53 anni. Dopo aver cercato di rientrare in politica, ha vissuto anni in prigionia e isolamento in una zona remota. La sua scomparsa segna un capitolo importante nella storia recente della Libia.

He has been killed, sources close to the family, his lawyer Khaled el-Zaydi and Libyan media said on Tuesday. Details surrounding the circumstances of his death were not immediately clear. Despite holding no official position, he was once seen as the most powerful figure in the oil-rich North African country after his autocrat father Muammar Gaddafi, who ruled for more than four decades. Saif al-Islam shaped policy and mediated high-profile, sensitive diplomatic missions. He led talks on Libya abandoning its weapons of mass destruction and negotiated compensation for the families of those killed in the bombing of Pan Am Flight 103 over Lockerbie, Scotland, in 1988.

