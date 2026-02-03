Seif al-Islam Gheddafi è stato ucciso da uomini armati a Tripoli. La notizia circola da fonti libiche, che parlano di un'operazione rapida e violenta. Al momento non ci sono dettagli ufficiali su chi abbia compiuto l’attacco o le eventuali motivazioni dietro l’omicidio. La sua morte rappresenta un altro capitolo nella lunga storia di instabilità in Libia, dove le forze armate continuano a muoversi senza sosta.

Tripoli, 3 feb. (AdnkronosAfp) - Seif al-Islam Gheddafi, figlio del defunto leader della Libia Muammar Gheddafi, è stato ucciso da uomini armati. Lo ha dichiarato il suo consigliere ai media. Anche i familiari ne hanno confermato la morte. Abdullah Othman Abdurrahim ha dichiarato al canale televisivo al-Ahrar che Seif al-Islam è stato ucciso nella sua casa da un gruppo di quattro uomini non identificati. "Quattro uomini armati hanno fatto irruzione nella residenza di Seif al-Islam Gheddafi dopo aver disattivato le telecamere di sorveglianza, per poi giustiziarlo", ha dichiarato Abdurrahim. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Libia: consigliere, 'Seif al-Islam Gheddafi giustiziato da 4 uomini armati'

Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso oggi a Zintan, in Libia.

