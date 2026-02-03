Liberty Lines le motivazioni del Riesame escludono la malafede | passeggeri mai in pericolo

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza che vietava a Alessandro Forino di entrare a Trapani e Milazzo. L’ex presidente di Liberty Lines Spa, coinvolto nell’inchiesta, può tornare a muoversi senza restrizioni. La motivazione ufficiale esclude la malafede e assicura che i passeggeri non sono mai stati in pericolo.

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha a nnullato l’ordinanza cautelare che disponeva il divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo ad Alessandro Forino, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio di amministrazione di Liberty Lines Spa. Le motivazioni del Riesame Le motivazioni, depositate nei giorni scorsi, segnano un punto di svolta nell’inchiesta che coinvolge i vertici della compagnia di navigazione. Il collegio giudicante, composto dai magistrati Di Maida, Gagliano e Trizzino, ha infatti ribaltato la ricostruzione inizialmente accolta dal gip, non condividendo le ipotesi di reato contestate: frode nelle pubbliche forniture, attentato alla sicurezza dei trasporti e truffa aggravata per il conseguimento di sovvenzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Liberty Lines, le motivazioni del Riesame escludono la malafede: passeggeri mai in pericolo Approfondimenti su Liberty Lines Liberty Lines, il tribunale del Riesame di Palermo revoca tutte le misure interdittive Il Tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di revocare tutte le misure interdittive contro Liberty Lines. Liberty Lines dopo la revoca delle misure interdittive: "Mai compromessa la sicurezza di passeggeri ed equipaggi" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Liberty Lines Argomenti discussi: Liberty Lines, le motivazioni del Riesame: annullato il divieto di dimora per Forino; Liberty Lines, le motivazioni del Riesame: annullato il divieto di dimora per Forino; Inchiesta Liberty Lines, annullate le ordinanze cautelari. Le motivazioni: cadono i gravi indizi; Caso Liberty Lines, il Riesame: Nessuna frode né pericolo per la sicurezza dei trasporti. Liberty Lines, le motivazioni del Riesame: annullato il divieto di dimora per ForinoSono state depositate le motivazioni del Tribunale del Riesame di Palermo che hanno portato all’ annullamento totale dell’ordinanza cautelare con cui il Gip di Trapani aveva imposto il divieto di ... tp24.it Liberty Lines, le motivazioni del Riesame escludono la malafede: passeggeri mai in pericoloSmentita l’idea di una flotta «fatiscente». Viene meno anche l’ipotesi di truffa aggravata legata alle sovvenzioni pubbliche ... gazzettadelsud.it Liberty Lines, le motivazioni del Riesame: annullato il divieto di dimora per Forino #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.