L’host replica | Non ho truffato quei ragazzi
L’host dell’appartamento di Madonna di Campiglio smentisce le accuse. Dopo che alcuni ragazzi versiliesi si sono rivolti a un avvocato per non aver recuperato la caparra di 550 euro, lui ribatte di non aver truffato nessuno e di essere disponibile al confronto. La vicenda rischia di diventare un caso, mentre le parti cercano di chiarire cosa sia successo davvero.
"Non ho truffato nessuno e non mi sono mai sottratto al confronto". S.M. proprietario ed host dell’appartamento a Madonna di Campiglio dove dovevano trascorrere il Capodanno alcuni ragazzi versiliesi, precisa i contorni della vicenda, dopo che i giovani si sono rivolti ad un legale per non aver potuto alloggiare nella casa vacanza senza riavere la caparra da 550 euro. "A fine agosto mi è arrivata la prenotazione per 4 persone, e non per 7 che non potevano certo starci nella mia casa – premette il proprietario – purtroppo il 25 dicembre, quindi 4 giorni prima dell’arrivo, ho dovuto chiamarli per segnalare un guasto: la disdetta è consentita fino al giorno prima dell’ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
