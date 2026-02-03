L’host replica | Non ho truffato quei ragazzi

Da lanazione.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’host dell’appartamento di Madonna di Campiglio smentisce le accuse. Dopo che alcuni ragazzi versiliesi si sono rivolti a un avvocato per non aver recuperato la caparra di 550 euro, lui ribatte di non aver truffato nessuno e di essere disponibile al confronto. La vicenda rischia di diventare un caso, mentre le parti cercano di chiarire cosa sia successo davvero.

"Non ho truffato nessuno e non mi sono mai sottratto al confronto". S.M. proprietario ed host dell’appartamento a Madonna di Campiglio dove dovevano trascorrere il Capodanno alcuni ragazzi versiliesi, precisa i contorni della vicenda, dopo che i giovani si sono rivolti ad un legale per non aver potuto alloggiare nella casa vacanza senza riavere la caparra da 550 euro. "A fine agosto mi è arrivata la prenotazione per 4 persone, e non per 7 che non potevano certo starci nella mia casa – premette il proprietario – purtroppo il 25 dicembre, quindi 4 giorni prima dell’arrivo, ho dovuto chiamarli per segnalare un guasto: la disdetta è consentita fino al giorno prima dell’ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217host replica non ho truffato quei ragazzi

© Lanazione.it - L’host replica: "Non ho truffato quei ragazzi"

Approfondimenti su Madonna di Campiglio

Quei ragazzi che scappano dall’Italia. Gabriele, 24 anni: “Da noi stage a 500 euro, ora ho un indeterminato a Vienna”

Gabriele, 24 anni, ha deciso di trasferirsi a Vienna per migliorare le proprie prospettive professionali.

"Ho visto l'orrore negli occhi di quei ragazzi". Il racconto dei soccorritori nell'inferno di Crans Montana

L'incendio di Crans Montana ha causato tragiche perdite e gravi feriti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Madonna di Campiglio

Argomenti discussi: L’host replica: Non ho truffato quei ragazzi; Effetto Olimpiadi nel Sud Milano. Assago nella zona rossa?: E il Comune non ci informa.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.