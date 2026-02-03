Sabato 7 febbraio alle 11, al teatro Donizetti si svolge una lezione di storia con Maurizio Bettini, docente di Filologia classica all’Università di Siena. L’appuntamento invita il pubblico a scoprire come l’antica Roma abbia funzionato come un vero e proprio laboratorio religioso.

L’APPUNTAMENTO. Sabato 7 febbraio alle 11 con Maurizio Bettini, docente di Filologia classica all’Università di Siena. «Lezioni di storia», la rassegna del Teatro Donizetti organizzata in collaborazione con Editori Laterza e il sostegno di Bcc Oglio e Serio, fa tappa a Roma, dopo Atene, Venezia e Costantinopoli. L’appuntamento è per sabato 7 febbraio alle 11 per l’incontro con Maurizio Bettini, docente di Filologia classica all’Università di Siena, che offrirà uno spaccato dell’antica Roma dalla prospettiva di autentico laboratorio religioso. Introduce l’incontro il giornalista Max Pavan, responsabile dell’informazione di Bergamo TV. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Lezioni di storia» al Donizetti: l’antica Roma come laboratorio religioso

Approfondimenti su Donizetti Lezioni

Venerdì 12 maggio, al Teatro Donizetti, si terrà il prossimo incontro della terza edizione di Lezioni di Storia, intitolato “Costantinopoli, la nuova Roma”.

Questa settimana, il teatro Donizetti di Bergamo ospita Maurizio Bettini per una lezione di storia dedicata a Roma, chiamata “La città degli dèi”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Donizetti Lezioni

Argomenti discussi: Lezioni di Storia, domenica 1 febbraio Alessandro Vanoli racconta l'invenzione dell'Occidente; Eventi – domenica 25 Gennaio 2026; Identità - Piccolo Teatro; Lezioni di Storia al Verdi di Padova, il debutto con Laura Pepe e il Partenone.

«Lezioni di storia» al Donizetti: l’antica Roma come laboratorio religiosoSabato 7 febbraio alle 11 con Maurizio Bettini, docente di Filologia classica all’Università di Siena, porta l'antica Roma al Donizetti. ecodibergamo.it

Costantinopoli fa il pieno al Donizetti, tutto esaurito per Lezioni di StoriaAlessandra Bucossi, docente di Civiltà bizantina, al Teatro Donizetti per raccontare la nascita della capitale ... ecodibergamo.it

Avviato il progetto su storia e archeologia in Sicilia al corso serale del Manzoni-Juvara, tra lezioni, laboratori e visite guidate. #Storia #Archeologia #Sicilia #Scuola #BeniCulturali - facebook.com facebook