L’ex centrocampista del Bologna Giuseppe Anaclerio critica il modo di allenare di Allegri, che a suo avviso ancora usa uno stile di gioco un po’ datato. In vista della partita di questa sera, Anaclerio ha detto che Maignan sembra insuperabile tra i pali e che il Milan, con il suo portiere, può mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Questa sera il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo per chiudere la 23^ giornata di Serie A. L'impegno è uno dei più complicati. I rossoneri saranno ospiti del Bologna di Vincenzo Italiano, in un 'Dall'Ara' pronto a spingere alla vittoria i rossoblù che vengono da un periodo complicato. A proposito del match di questa sera, è intervenuto l'ex giocatore del Bologna Giuseppe Anaclerio sulle frequenze di Radio Nettuno Bologna Uno. Ecco, di seguito, le parole dell'ex centrocampista rossoblù sui rossoneri guidati da Massimiliano Allegri riprese da 'Tuttobolognaweb. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L'ex Bologna Anaclerio: "Allegri vede il calcio con uno stampo antico. Maignan pare insuperabile"

Alessio Allegri lavora per assicurare la permanenza di Mike Maignan al Milan, considerato uno dei pilastri della squadra.

