L’Europa del dopoguerra non era pronta alla decolonizzazione

L’Europa usciva dalla Seconda guerra mondiale in macerie. La maggior parte dei paesi europei si trovava a dover ricostruire tutto, dalle città alle istituzioni, dopo aver subito distruzioni e perdite umane enormi. Nel frattempo, i nuovi stati africani e asiatici iniziavano a uscire dal colonialismo, ma l’Europa non era pronta a capire come rapportarsi con loro nel mondo postcoloniale. La guerra aveva lasciato un segno profondo e l’Europa si trovava a dover affrontare un futuro incerto, senza più il ruolo di potenza dominante di un tempo.

Quali sono i rapporti che si stabiliscono fra l’Europa, che è impreparata a essere postcoloniale, e i Paesi del Terzo e Quarto Mondo, come da allora verranno chiamati i nascenti stati africani e asiatici? In estrema sintesi si può osservare che: l’Europa è appena uscita dalla guerra in condizioni disastrose, in molti paesi catastrofiche: la sconfitta del nazifascismo (responsabile del conflitto mondiale) ha preteso distruzioni materiali e morali che richiederanno una rifondazione dell’Europa dal punto di vista sociopolitico, in previsione di nuovi equilibri che non prevedono un ruolo attivo europeo ma una auspicata sopravvivenza dopo una catastrofe che ha provocato sessanta milioni di morti in quasi tutti i continenti (l’umanità sa fare le cose ‘per bene’, quando vuole). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

